Primele focare de pesta porcina africana (PPA), diagnosticate la inceputul lunii ianuarie in patru gospodarii din comuna Micula, judetul Satu - Mare, au fost stinse luni, 13 august, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).



Actul oficial de stingere a bolii a fost semnat si inregistrat la primaria din comuna Micula si la DSVSA Satu - Mare, acesta consemnand ca in comuna respectiva nu mai exista animale bolnave sau animale tinute sub observatie clinica pentru PPA, in urma realizarii integrale a masurilor de profilaxie si combatere.