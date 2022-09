Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava este din nou in alerta privind pesta porcina africana, la un an de zile de la ultimul caz de boala la un porc mistreț.Probele recoltate la un porc mistreț gasit mort in zona Mestecaniș au ieșit din pacate pozitive, ceea ce ...