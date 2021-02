Pesta porcină, activă în 36 de județe Romania inregistreaza 438 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Numarul focarelor active este in crestere fata de raportarea autoritatii din 16 decembrie, cand au fost consemnate 409 de focare. Cele mai multe focare sunt in judetele Gorj – 66, Arad – 43, Cluj – 28, Salaj – 25, cate 23 in Bihor si Ilfov, cate 22 in Alba si Sibiu. In intervalul 11 februarie 2021… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

