Pesta porcină a fost confirmată și în orașul Voluntari. Primarul este Florentin Pandele Pesta porcina a fost confirmata și in orașul Voluntari, unde primar este Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, edilul Capitalei. Datele oficiale ale Autoritații Naționale Sanitar Veterinare indica județul Ilfov ca ultimul aparut pe harta contaminarii cu pesta porcina, fara insa a face referire la localitațile din componența administrativa. Sursele libertatea.ro din cadrul ANSVA arata insa ca dupa Tunari și Tancabești, a treia localitate confirmata pentru contaminarea cu virusul pestei porcine este orașul Voluntari. „In Romania Pesta Porcina Africana evolueaza in 10 județe: Satu-Mare, Salaj,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

