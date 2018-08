Stiri pe aceeasi tema

- Pegas va beneficia de partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia si Polonia. Amazon ofera acces la intreaga piata europeana, iar implementarea unui proiect de succes va fi urmat de extinderea in Statele Unite ale Americii. „Am facut teste in primele 6 luni si cererea pe…

- Guvernul Suediei a semnat acordul pentru achizitia de la Armata Statelor Unite a sistemului de aparare antiaeriana si anti-racheta Patriot, informeaza compania producatoare Raytheon, intr-un comunicat de presa publicat vineri, conform Agerpres. Patriot este elementul de baza al apararii europene…

- Tinerii romani pot demara cariere extraordinare in lumea aviatiei, iar Romaero a facut deja peste 200 de angajari si vrea sa ajunga la 1.000, a declarat, vineri, Remus Vulpescu - directorul general al companiei aerospatiale. "Sunt cariere extraordinare pe care tinerii romani le pot demara…

- In aceste pagube sunt incluse: sacrificarea porcilor, despagubirile suportate de stat pentru fiecare porc sacrificat si, in plus, se blocheaza exportul de animale vii (incluzand aici animalele sanatoase, chiar si materialul genetic si produsele finite), plus costurile cu eradicarea virusului.…

- Petre Apostol Echipa nationala de beach handball (handbal pe nisip) a Romaniei se afla, din aceasta saptamana, la Costinesti, acolo unde este organizat un cantonament centralizat in vederea participarii la Campionatul European. Lotul coordonat de antrenorii Aihan Omer si Mihai Rohozneanu cuprinde 12…

- Romania intalneste Polonia, Slovacia si Turcia, la masculin, si Franta, Germania si Spania, la feminin, in concursul pe echipe din cadrul Campionatelor Europene de tenis de masa pentru juniori, gazduite de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca (15-24 iulie), conform tragerii la sorti.La juniori masculin,…

- Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt 1.150 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. In Olanda sunt vacante 397 locuri de munca: 50 sortator si impachetator bulbi de flori, 50 operatori la masini pentru bulbi de flori, 30 manipulant marfa, 30…

- Publicat de catre Departamentul de Aparare al Statelor Unite pe 24 Mai 2018, contractul dispune inceperea constructiei primei unitati Patriot a Romaniei. Raytheon a inceput inca din prima jumatate a anului 2017 sa o construiasca, cu fonduri proprii, pentru a respecta termenul de livrare deja stabilit,…