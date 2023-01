Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a ținut sambata, 31 decembrie, un discurs cu ocazia Anului Nou care reflecta viziunea conspiraționista pe care Moscova o are fața de lume. Rusia a invadat Ucraina in acest an, ceea ce a schimbat traiectoria relațiilor internaționale. Moscova nu vede lucrurile așa,…

- Președintele rus Vladimir Putin a ajuns luni, 19 decembrie, in Belarus, in prima vizita in aceasta țara din ultimii trei ani. Deplasarea are loc in contextul temerilor Kievului legate de o posibila noua ofensiva rusa asupra Ucrainei in care ar putea fi implicat și Minskul, relateaza agenția Reuters,…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…

- Economia rusa “are toate capacitatile necesare” pentru a finanta ofensiva militara, a declarat presei Dmitri Peskov. “Astfel de masuri nu vor avea niciun fel de impact”, a adaugat el, referindu-se la plafonarea pretului petrolului rusesc adoptata de Uniunea Europeana, tarile G7 si Australia pentru a…

- Plafonarea prețului petrolului rusesc decisa de țarile occidentale nu va avea nici un impact asupra ofensivei Moscovei in Ucraina, a declarat luni Kremlinul, avertizand impotriva „destabilizarii” pieței mondiale a energiei. Economia rusa „are toate capacitațile necesare” pentru a finanța ofensiva militara…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a lansat un nou avertisment marți, 2 noiembrie, privind trupele NATO din apropierea granițelor țarii sale, relateaza TASS. El a subliniat ca, din februarie, cand Rusia a lansat ”operațiunea militara speciala” in Ucraina, numarul trupelor NATO a crescut de 2,5…

- Moscova a acuzat luni țarile occidentale, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca i-au "furat practic" rezervele de aur și de valuta prin intermediul sancțiunilor impuse impotriva sa, informeaza Reuters.Intrebat de reporteri, in cadrul unui briefing de presa, despre propunerea…

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmații de marți ale secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea fi considerate o confirmare ca NATO lupta de partea Kievul și impotriva Moscovei in conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Este posibil”, a raspuns purtatorul de cuvant al Kremlinului,…