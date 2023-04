Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al presedintelui Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, a declarat ca Vladimir Putin nu are dubluri si nu "sta in buncare", transmite Agentia de propaganda rusa RIA Novosti, care il citeaza pe Peskov. "Am auzit oameni spunand ca Putin are o multime de dubluri care lucreaza pentru el in…

- Joi, Kremlinul a declarat ca i se pare „ciudat” faptul ca un oficial ucrainean de rang inalt a considerat ca o sosie a lui Vladimir Putin a fost cea care a vizitat recent teritoriile ucrainene ocupate și nu președintele rus insuși, potrivit Le Figaro . „Nu pot spune decat ca aceste declarații sunt…

- Fortele de ordine ucrainene nu lupta impotriva religiei, ci impotriva angajatilor Serviciului Federal de Securitate al Rusiei in sutana, a declarat joi secretarul Consiliului de Securitate si Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, referindu-se la masurile statului impotriva Bisericii Ortodoxe Ucrainene…

- Razboi in Ucraina, ziua 404. Un oficial ucrainean de rang inalt a prezentat masurile, care includ dezmembrarea podului strategic care leaga peninsula de la Marea Neagra de Rusia. Razboi in Ucraina, ziua 404. Planul guvernului de la Kiev pentru Crimeea Oleksii Danilov, secretarul Consiliului pentru Securitate…

- Un oficial ucrainean de rang inalt a prezentat o serie de masuri pe care guvernul de la Kiev le va lua dupa ce Ucraina va recapata controlul asupra Crimeei - inclusiv dezmembrarea podului strategic Kerci care leaga peninsula anexata de la Marea Neagra de Rusia continentala, relateaza The Associated…

- Fortele de ocupatie ruse pregatesc la ora actuala o noua ofensiva majora impotriva Ucrainei, a avertizat miercuri seara secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare (SNBO) de la Kiev, Oleksii Danilov, adaugand ca actiunile trupelor ruse sunt de asteptat intr-o luna-doua, potrivit…

