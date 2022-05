Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina incearca sa negocieze evacuarea soldaților raniți din uzina Azovstal, din Mariupol, care e luata cu asalt de doua luni de armata rusa. Kremlinul a reamintit cuvintele președintelui rus Vladimir Putin, ca armata ucraineana ar putea parasi teritoriul uzinei Azovstal doar prin depunerea armelor,…

- Agresiunea impotriva Ucrainei este un act complet prostesc al lui Putin, așa ca ne putem aștepta orice de la el. Dar, cu toate acestea, consider destul de scazuta probabilitatea ca el sa declare razboi pe 9 mai . Haideți sa ne gandim un pic! Au amenințat ca vor caștiga mai intai in 72 de ore, apoi prima…

- Rusia a predat Ucrainei un proiect de pace, un document cu un limbaj clar la care așteapta raspuns, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Cu alte cuvinte, mingea este de partea ucrainenilor, care nu par sa fie interesați sa intensifice procesul de negociere,…

- Vladimir Putin anunta saptamana trecuta ca clientii europeni ai Gazprom au obligatia sa-si plateasca facturile in ruble si nu in euro sau dolari, o masura care a fost prezentata drept represalii fata de sanctiuni impuse Rusiei de catre Occident, care a blocat o mare parte a rezervelor ruse de devize,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- Purtatorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a recunoscut ca Rusia nu a atins înca niciunul dintre obiectivele sale militare în Ucraina și a refuzat sa nege ca Moscova ar putea recurge la utilizarea armelor nucleare, scrie Replicamedia.md. Într-un interviu…

- Presedintele rus Vladimir Putin vrea sa se intoarca la frontierele Rusiei stabilite in timpul lui Petru cel Mare si se bucura de sprijinul "majoritatii rusilor", afirma istoricul rus si fostul disident din perioada sovietica Roy Medvedev, in opinia caruia invazia din Ucraina reprezinta incercarea…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, a declarat, duminica, ca orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, relateaza Reuters. „Folosirea retelelor de aerodromuri ale acestor tari…