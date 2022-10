Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizarea partiala a sute de mii de rezervisti pentru a fi trimisi sa lupte in Ucraina nu s-a incheiat ”deocamdata”, desi mai multe regiuni au finalizat deja procesul, a declarat Kremlinul, marti, 18 octombrie, potrivit AFP și Agerpres . „Deocamdata nu exista inca un decret prezidential” care sa puna…

- Mobilizarea partiala a sute de mii de rezervisti pentru a fi trimisi sa lupte in Ucraina nu s-a incheiat ''deocamdata'', desi mai multe regiuni au finalizat deja procesul, a afirmat Kremlinul marti, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

- Mobilizarea partiala a sute de mii de rezervisti pentru a fi trimisi sa lupte in Ucraina nu s-a incheiat 'deocamdata', desi mai multe regiuni au finalizat deja procesul, a afirmat Kremlinul marti, potrivit AFP.

- Presedintrele rus Vladimir Putin declara vineri presei, la finalul unui summit al Comunitatii Statelor Independente (CSI), la Astana, in Kazahstan, ca sunt necesare atacuri "si mai masive" in Ucraina, cel putin pentru moment, si ca nu regreta actiunile Rusiei in Ucraina, relateaza CNN. Liderul de la…

- „Mobilizarea parțiala” decretata de Kremlin ca raspuns la retragerile la care au fost forțate trupele sale, in Ucraina, se desfașoara masiv și haotic, noteaza corespondentul de la Moscova al ziarului francez, Le Monde.

- Președintele ucrainean s-a adresat direct populației ruse, joi, dupa ce liderul de la Kremlin a anunțat, recent, o „mobilizare parțiala” in Rusia, in contextul razboiului din Ucraina. Declarațiile șefului de la Kiev vin dupa ce deja rușii au ieșit in strada, miercuri, pentru a protesta anti-mobilizare,…

- „Putin a decis sa condamne la moarte un numar uriaș de ruși.Anunțul din aceasta dimineața privind mobilizarea rezerviștilor arata cat de mare este disperarea la Kremlin.Acuzațiile la adresa Occidentului fac parte din retorica obișnuita a dictatorilor disperați. Așa au fost educați de propaganda sovietica.Intram…

- Liderul de la Kremlin a acuzat miercuri statele occidentale de „șantaj nuclear” impotriva Rusiei și a avertizat ca situația se va putea intoarce impotriva lor, intr-un discurs in care a anunțat o mobilizare parțiala pentru campania militara a țarii in Ucraina, scrie Reuters . Președintele Rusiei Vladimir…