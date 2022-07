Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele indonezian Joko Widodo a anuntat joi ca i-a transmis omologului sau rus Vladimir Putin un mesaj din partea liderului ucrainean Volodimir Zelenski, fara a dezvalui continutul acestui mesaj, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus miercuri omologului sau indonezian Joko Widodo, aflat in vizita la Kiev, ca participarea tarii sale la summitul G20 care se va desfasura in noiembrie in Indonezia va depinde de ”situatia de securitate a Ucrainei si de componenta” acestui summit, aluzie…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a afirmat sambata, 14 mai, victoria tarii sale la Eurovision 2022, postand pe pagina personala de Facebook ca "muzica Ucrainei cucereste Europa". "Curajul nostru impresioneaza lumea, muzica noastra cucereste Europa 39; 39;, facand legatura cu invazia rusa,…

- "Nu am invitat niciun lider strain de Ziua Victoriei. Problema e ca nu e o cifra rotunda. Aceasta este sarbatoarea noastra, este o sarbatoare sfanta pentru toata Rusia, pentru toti rusii", a spus Peskov intr-o conferinta de presa, relateaza agentia de presa oficiala rusa TASS preluata de Agerpres.Oficaialul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia de a participa la summitul G20, care va avea loc pe insula indoneziana, Bali, in noiembrie, a declarat, vineri, presedintele Indoneziei, Joko Widodo, intr-un comunicat, relateaza CNN. La eveniment a fost invitat si presedintele Ucrainei, Volodimir…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a afirmat joi ca Moscova inca asteapta raspunsul Kievului la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei din cadrul negocierilor de pace si a intrebat de ce presedintele Volodimir Zelenski nu e la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters…