Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom a dat vina pentru scaderea semnificativa a livrarilor de gaze prin gazoductul Nord Stream 1 pe probleme tehnice legate de turbina. ”Este clar si simplu: turbina este acolo. Poate fi livrata. Tot ce trebuie sa faca cineva este sa spuna: o vreau. Apoi va ajunge foarte repede”, a declarat Scholz…

- Saptamana trecuta, Rusia a redus aprovizionarea cu gaze prin Nord Stream 1, principala sa conducta de gaze catre Europa, la doar 20% din capacitate, spunand ca o turbina trimisa in Canada pentru intretinere nu a fost returnata si ca alte echipamente au nevoie de reparatii. Acest lucru a semnalat o agravare…

- Noua lovitura pentru aprovizionarea cu gaze vine intr-un moment de mare tensiune, cand Rusia si Occidentul schimba lovituri economice ca raspuns la actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a acuzat Rusia ca recurge la santaj energetic, in timp ce Kremlinul spune ca intreruperea…

- Fluxurile de gaze rusești prin conducta Nord Stream 1 sunt sunt așteptate sa reporneasca la timp, joi, dupa finalizarea lucrarilor de intreținer, au declarat pentru Reuters doua surse care cunosc planurile de export.Conducta, care reprezinta mai mult de o treime din exporturile rusești de gaze naturale…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea unei participari a tarilor occidentale la viitorul summit al G20, preconizat sa aiba loc in noiembrie in Indonezia, in pofida prezentei probabile a presedintelui rus Vladimir Putin si a razboiului dus de Rusia in Ucraina, potrivit…

- UPDATE Liderii mondiali trebuie sa recunoasca prețul susținerii Ucrainei, inclusiv creșterea costurilor cu energia și alimentele, dar trebuie sa recunoasca și faptul ca prețul de a permite Rusiei sa caștige ar fi mult mai mare, a declarat premierul britanic Boris Johnson, conform Reuters. Vorbind duminica…

- Compania rusa Gazprom a declarat marți ca a limitat capacitatea de furnizare a gazului catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 din cauza intarzierii unor lucrari de reparații, potrivit Reuters . Gazprom nu mai exporta gaze spre vest prin Polonia, prin conducta Yamal-Europa, dupa sancțiunile impuse…

- Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a declarat marți ca „nu are de ce sa-și ceara scuze” pentru raspunsul pe care l-a avut fața de anexarea Crimeei de catre Rusia in 2014, cand a susținut sancțiunile, și și-a aparat și opoziția fața de aderarea Ucrainei la NATO, relateaza BBC.In primul ei interviu…