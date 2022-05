Peskov e supărat pe Occident Prezent la conferința maraton educațional New Horizons organizata de societatea rusa Znanie (Cunoaștere), Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, dupa cum citeaza agenția de presa rusa de stat TASS, a tunat din nou impotriva Occidentului, referindu-se in special la UE și SUA. „Acțiunile țarilor occidentale fața de Rusia sunt un razboi, ar fi mai corect acum sa indicam țarile neprietenoase ca fiind ostile. Este vorba, in primul rand, de Statele Unite și de Uniunea Europeana, care iși trimit ajutoarele, economice și militare, in Ucraina. (…) Insași existența Rusiei este iritanta pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

