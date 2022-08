Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista un interval de timp clar pentru „operațiunea speciala” (n. r.: cum numește Rusia invazia) din Ucraina, aceasta se va incheia atunci cand toate obiectivele sale vor fi atinse, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat televiziunii…

- Creșterea prețurilor la alimente reprezinta consecința directa a razboiului Rusiei, a declarat miercuri șeful NATO Jens Stoltenberg. Creșterea prețurilor la produsele alimentare la nivel mondial este „o consecința directa" a razboiului din Ucraina și nu, așa cum a afirmat Moscova, o consecința a…

- Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața, pe Telegram un mesaj care ofera o perspectiva asupra starii actuale a gandirii ruse la nivel superior despre situația din Ucraina, informeaza…

- Kremlinul nu are incredere in asigurarile Kievului ca sistemele americane de rachete cu lansare multipla HIMARS, in cazul aprovizionarii lor, nu vor fi folosite pentru atacuri pe teritoriul Rusiei, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, relateaza Interfax.…

- Prim-adjunctul directorului Serviciului de Frontiera al FSB (Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse este principala agenție de securitate a Rusiei și principala agenție succesoare a KGB-ului din Uniunea Sovietica), Vladimir Kulihov, a anunțat consolidarea unitaților de frontiera de la…

- Moscova a obtinut, in timpul operatiunii din Ucraina, ”probe documentare ale unor componente ale armelor biologice care au fost create in principal” in apropierea granitelor Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in cadrul summitul aliantei militare regionale Organizatia Tratatului de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica „nu a observat nicio schimbare” in strategia nucleara a Moscovei, insa a avertizat ca trebuie sa ne pregatim pentru „si mai multe distrugeri masive” comise de Rusia in razboiul din Ucraina si a pledat pentru „intensificarea”…

