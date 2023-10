Stiri pe aceeasi tema

- Reportajul publicat de revista Time se bazeaza pe interviuri cu Zelenski, membri ai echipei sale, precum și surse anonime apropiate de președinția Ucrainei.Textul este semnat de cunoscutul reporter Simon Schuster, care in aprilie anul trecut a petrecut doua saptamani la Kiev in apropierea președintelui…

- Volodimir Zelenski a confirmat, in discursul catre natiune de marti seara, ca Statele Unite au livrat deja Ucrainei rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, pe care fortele Kievului le-au folosit deja pe campul de lupta, scrie news.ro.„Multumesc tuturor celor care lupta si muncesc pentru Ucraina!…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a anuntat miercuri un nou ajutor militar din partea SUA pentru Ucraina, in valoare de 200 milioane de dolari, cu un accent deosebit pe apararea antiaeriana si artilerie, ceea ce creste sprijinul total al Washingtonului pentru Kiev la 43,9 miliarde de dolari,…

- Editorial semnat de Ambasadoarea SUA Kathleen KavalecRazboiul brutal al Rusiei impotriva Ucrainei a zdruncinat pacea in Europa, a facut mii de victime și a intrerupt aprovizionarea cu alimente esențiale din Ucraina catre restul lumii. Spre marele sau merit, Romania, in colaborare cu Statele Unite,…

- "Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un semn clar de lipsa de umanitate", a criticat pe Telegram ambasada Moscovei, subliniind riscurile legate de "norii radioactivi in miscare" provocati de exploziile acestor arme, relateaza AFP, citat de Agerpres. Reactia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca Ucraina trebuie sa parcurga toate etapele necesare pentru ca F-16 “sa apara pe cerul” sau. “Acest lucru va aduce mai aproape revenirea aviatiei civile pe cerul ucrainean, deoarece va aduce victoria mai aproape si va…

- Statele Unite ale Americii au promis asistenta financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis,…