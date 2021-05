Pesedistul DÎNCU dă o veste proastă AUR. Dar și una ceva mai bună PSD nu face coaliții politice cu AUR , insa acest partid are dreptul de a primi șansa sa se modernizeze, declara la RFI președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu. Social-democrații vor sa depuna o moțiune de cenzura in contextul PNRR, insa ar avea nevoie cel puțin de voturile AUR. PSD a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura, dupa ce Guvernul va trimite PNRR la Bruxelles. Intrebat daca partidul sau se va alia cu AUR in acest demers și daca formațiunea extremista a devenit frecventabila pentru PSD, social-democratul a raspuns: „Noi nu facem coaliții politice, nu am facut nici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

