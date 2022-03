Stiri pe aceeasi tema

- Din componența Consiliului Județean Timiș face parte de marți, 15 martie, Alexandru Iovescu, președintele Consiliului Director al GAL Freidorf. El vine in locul lui Mihai Ritivoiu, care a fost numit prefectul județului.

- Componența Consiliului Județean Timiș se indeparteaza tot mai mult de componența inițiala. Marți, in ședința de plen, un nou consilier județean a depus juramantul, in timp ce altul și-a anunțat demisia din funcție, plecand spre un post administrativ mai bun. Alexandru Iovescu, din partea PSD, revine…

- Consiliul Județean Timiș a aprobat in ședința de miercuri incheierea mandatului de consilier județean pentru Mihai Ritivoiu. Acesta a devenit prefect de Timiș și a renunțat la funcția de consilier județean. Mihai Ritivoiu a trecut pe o funcție administrativa și, astfel, mandatul sau a incetat. CJT a…

- Social-democratul Mihai Ritivoiu, care a fost numit recent prefect al județului Timiș, a lasat liber locul pe care-l ocupa in Consiliul Județean Timis. In locul sau, PSD l-a trimis pe Alexandru Iovescu, care a mai fost consilier județean in mandatul 2016 – 2020. Iovescu a fost al optulea pe lista PSD…

- Schimb de replici intre consilierul local Roxana lliescu de la Pro Romania și primarul Dominic Fritz pe tema alocarii unui sediu pentru Asociația Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Asociația va trebui sa paraseasca sediul pe care il ocupa in Bastionul Theresia deoarece proprietarul spațiului,…

- Proaspat numit pe postul de prefect, Mihai Ritivoiu a cerut o intalnire cu șefii de la Primaria Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Colterm și societatea de insolvența. Nu a obtinut deocamdata niciun raspuns, cel puțin telefonic, de la aceștia, dar a primit o noua cerere de la municipalitatea timișoreana…

- Consiliul Județean Timiș are de miercuri un nou membri. Laurențiu Marian a primit confirmarea pe post, el urmand sa il inlocuiasca pe Alexandru Cadar, care a renunțat la locul pe care l-au trimis alegatorii la alegerile locale din 2020. Acesta a anunțat ca renunța la post din motive personale și profesionale…

- Consiliul Județean Timiș mai pierde un consilier, in persoana lui Alexandru Cadar, reprezentantul USR in forumul administrativ. El a decis sa renunțe la mandat din motive personale și profesionale. In cadrul plenului extraordinar de vineri, CJ Timiș a trebuit sa ia act de decizia lui Alexandru Cadar…