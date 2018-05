Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Florin Cițu, sare in apararea liderului sau, Ludovic Orban, susținand ca reacția PSD la plangerea penala impotriva premierului Viorica Dancila este „doar o strategie ieftina de victimizare”. Citu spune ca "este suparat foc” acelasi PSD care a dat OUG 13, a trecut prin Parlament legi…

- Senatorul PNL Florin Citu comenteaza ironic ultimele declaratii ale membilor PSD facute dupa ce presedintele PNL Ludovic Orban a depus plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila si a lui Liviu Dragnea, spunand ca acestia doar se victimizeaza. Citu spune ca "este suparat foc” acelasi PSD care…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a ramas consternat dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a anunțat ca a depus plangere penala pentru tradare impotriva premierului Viorica Dancila. Stan a declarat ca inițial a crezut ca este o știre falsa dar in final a spus ca iși exprima…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a ramas consternat dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a anunțat ca a depus plangere penala pentru tradare impotriva premierului Viorica Dancila. Stan a declarat ca inițial a crezut ca este o știre falsa dar in final a spus ca iși exprima…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca s-a simțit obligat „moral” sa depuna plangere la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, in condițiile in care nu a putut asista „pasiv” la „distrugerea oricarei urme de credibilitate a Romaniei pe plan extern.

- Vicepresedintele organizatiei nationale de femei a PSD, Aurelia Dobre, consilier judetean la Giurgiu, a declarat marti ca femeile social-democrate din judet sunt alaturi de Rovana Plumb, care a reactionat "ferm" impotriva afirmatiilor "incalificabile" pe care liderul PNL, Ludovic Orban, le-a facut…

- La inceputul ședintei de Guvern, premierul Viorica Dancila a facut cateva precizari despre proiectele aflate pe ordinea de zi. Ajungand la tema "campionatul Euro 2020", Viorica Dancila a spus EURO "douazeci douazeci", in loc de "doua mii douazeci". "In sedinta de astazi adoptam in perspectiva…

- "Incompetența condamna Romania! O mostra memorabila cu premierul D(r)ancila Vasilica Viorica, probabil „cel mai paralel" cu realitatea prim-ministru pe care l-a avut aceasta țara. Partidul National Liberal a convocat-o la o audiere in plenul Parlamentului in legatura cu situația economica la zi.…