- Presedintele Recep Tayyip Erdogan s-a autoproclamat presedinte al fondului suveran turc si a concediat intreg managementul superior care l-a condus timp de doi ani, invocand inactivitatea conducerii, potrivit Bloomberg.

- Adunarea Generala a ONU a aprobat vineri nominalizarea fostei presedinte chiliene Michelle Bachelet in functia de Inalt Comisar pentru Drepturile Omului, relateaza AFP si Reuters. Michelle Bachelet, in varsta de 66 de ani, il va inlocui in functie la sfarsitul lunii pe iordanianul Zeid Ra'ad Al…

- Casa Alba a trimis spre aprobare Senatului nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru functia de extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite in Romania, se arata intr-un comunicat emis marti de Administratia de la Washinghton.

- Berat Albayrak este steaua in ascensiune a politicii din Turcia. Ginerele președintelui Recep Tayyip Erdogan, considerat unul dintre cei mai puternici oameni din țara, a fost numit luni in funcția-cheie de ministru de Finante. Casatorit cu fiica cea mare a lui Erdogan, Esra, dl Albayrak, in varsta de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters.In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, dupa intrarea in vigoare a modificarilor constituționale aprobate prin referendumul de anul…