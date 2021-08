Pescuitul staționar: Tipul de pescuit sportiv desfășurat exclusiv pe ape dulci Pescuitul staționar este o activitate adecvata atat pentru incepatori, cat și pentru pescarii avansați. Este, probabil, cea mai cunoscuta varianta, avand in vedere ca pescuirea pe un lac sau pe un iaz a fost prima experiența de pescuit pentru mulți dintre noi. O undița, o mulineta, un carlig, niște guta și poate o pluta au fost tot ce am avut nevoie pentru a incepe. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

