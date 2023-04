Stiri pe aceeasi tema

- Pescarii de la Marea Neagra sunt nemultumiti din cauza ca statul roman nu le acorda compensatii in conditiile in care nu-si mai pot desfasura activitatea, din cauza minelor marine aparute in urma declansarii razboiului din Ucraina, potrivit Agerpres.Federatia Organizatiilor de Pescari de la Marea…

- Cablul electric submarin ce urmeaza sa lege Azerbaidjan și Georgia de Romania, prin Marea Neagra, va aduce energie electrica la prețuri accesibile in regiune, de care va putea beneficia și Republica Moldova. Un anunț in acest sens a fost facut de Ministerul Energiei. {{673686}}„La acest proiect, sprijinit…

- Armata rusa a suferit pierderi grele de la inceputul ofensivei ruse impotriva vecinului sau ucrainean si apoi o serie de infrangeri militare, iar Vladimir Putin a mobilizat, incepand din septembrie, 300.000 de rezervisti – civili. Acest decret de sustinere a ”aparatorilor patriei” – cum este intitulat…

- Comisia Europeana a anuntat ca doreste sa recurga la o rezerva de criza pentru a sprijini fermierii din Polonia, Romania si Bulgaria, destabilizati de afluxul de importuri agricole ucrainene sub liberalizarea temporara a comertului cu UE dupa invazia tarii de catre Rusia. Acest sprijin de 56,3 milioane…

- Parlamentul Republicii Moldova condamna razboiul impotriva Ucrainei. Declarația a fost adoptata cu votul deputaților PAS in timp ce deputații de opoziție nu se aflau in sala. Parlamentarii solicita Federației Ruse sa inceteze imediat activitațile militare in Ucraina și sa retraga necondiționat toate…

- Parlamentul Republicii Moldova condamna razboiul Federației Ruse impotriva Ucrainei. Declarația a fost adoptata cu votul deputaților PAS in timp ce deputații de opoziție nu se aflau in sala. Parlamentarii solicita Federației Ruse sa inceteze imediat activitațile militare in Ucraina și sa retraga necondiționat…

- In vestul Belarusului, unicul aliat al Rusiei in conflictul cu Ucraina, soldații se antreneaza, „pregatiți” pentru orice, la cațiva kilometri de granița cu Uniunea Europeana. Daca președintele Alexandr Lukașenko – conduce cu o mana de fier țara din 1994 – a declarat in repetate randuri ca armata sa…

- Fregata militara rusa „Amiral Gorskov” a acostat luni la Cape Town, in vederea unor exercitii navale comune in largul coastelor sud-africane, a anuntat Consulatul general al Rusiei in Africa de Sud, in timp ce acest antrenament a starnit critici virulente din partea opozitiei sud-africane, informeaza…