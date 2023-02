Pescuit turistic pe valurile Pacificului (2) Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Continuam povestea noastra de afaceri. Prezența acestui gen de barca de pescuit a facut valva. Frigiderul a rezolvat și problema unei cutii de bere rece și a unor gustari. Patul din interior facea posibila și prezența copi Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Am observat in ultimii ani ca sunt tot mai mulți romani care vin sa se stabileasca in Costa Rica. Unii m-au intrebat ce business ar putea sa deschida cu un capital de maximum 100.000 de dolari. Dragilor, nu va pot recomand

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Continuam. Bulgarașul nostru este pe la jumatatea muntelui și s-a transformat deja intr-un mare val de zapada. In orașelul Zwickau era și faimoasa fabrica de producție a automobilului Trabant. Autoritațile federale pregate

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Sigur ca va raspund. Da, sunt oportunitați pe tot globul. Mulți din voi mi-ați spus, pe buna dreptate, ca nu toți locuim in zone exotice. Referitor, desigur, la oportunitațile pe care vi le-am prezentat saptamana trecuta.

- Jurnalul va ofera maine, in exclusivitate, o carte in care Paul Surugiu - Fuego s-a expus cu vulnerabilitate și și-a deschis sufletul in fața voastra, așa cum nu l-ați vazut niciodata. Scrisa intr-un mod personal, sincer, cu lacrimi și cu bucurie, aceasta

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, ce mica-i lumea! Dupa articolul despre Costa Rica de saptamana trecuta, am primit nenumarate mesaje de la cititori. Multe din ele il priveau pe actualul președinte al Republicii Costa Rica, Rodrigo Chavez.

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, asa cum v-am promis, azi va scriu despre viața dintr-un orașel din Costa Rica. Am ajuns acum trei zile și deja am luat la cunoștința despre noutațile legate de criza mondiala.

- Prezența ministrului Agriculturii, Petre Daea, la orice eveniment, mai ales politic, se transforma in spectacol pentru cei prezenți, dar saptamana trecuta, la Giurgiu, a oferit un alt tip de show.

- Prezența unor compuși chimici, numiți ftalați, in materialele plastice pe care le gasim in alimente și obiecte de uz zilnic (haine, cosmetice, jucarii …) ar putea provoca nașteri premature, potrivit unui studiu citat de Le Parisien. Pericolul din haine, cosmetice și jucarii este mare! Ftalații sunt…