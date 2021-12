Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a cerut miercuri Londrei sa soluționeze disputa post-Brexit privind licențele de pescuit cu Franța pâna pe 10 decembrie, a anunțat unul dintre purtatorii de cuvânt al acesteia, citat de AFP.„Comisarul Virginijus Sinkevicius (Mediu și Pescuit) a vorbit astazi cu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Boris Johnson au convenit duminica, într-o întâlnire în marja summitului G20 de la Roma, sa gaseasca solutii la conflictul legat de drepturile la pescuit, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Conform presei locale, cei…

- Tensiunile post-Brexit legate de pescuit se intensifica intre Regatul Unit și Franța dupa ce francezii au confiscat o barca de pescuit britanica din Canalul Manecii, iar britanicii au amenințat cu un raspuns proporțional. Emmanuel Macron spune ca scandalul pune credibilitatea la nivel global a Marii…

- Franța a confiscat, joi, o barca de pescuit care aparținea Regatului Unit, in apropierea portului Le Havre, a anunțat, joi, ministra franceza pentru afaceri maritime, Annick Girardin. Anterior, francezii avertizasera alte doua ambarcațiuni britanice care pescuiau in zona, in contextul unei situații…

- O ambarcatiune de pescuit britanica ce opera in apropierea portului francez Le Havre a fost preluata de catre autoritatile franceze, a anuntat joi, pe Twitter, ministrul francez pentru afaceri maritime Annick Girardin, potrivit Reuters. Ministerul pentru Afaceri Maritime francez lansase mai multe…

- Pactul de Stabilitate – care impune statelor membre UE sa mentina un deficit sub pragul de 3% si o datorie sub pragul de 60% din PIB-ul lor – a fost suspendat in timpul epidemiei covid-19 de catre Bruxelles. Insa pandemia a afectat aceste imperative si a impus guvernelor sa-si sustina masiv economiile,…

- Franta va lua masuri de "replica" sau chiar de "retorsiune" daca in termen de o saptamana Marea Britanie nu acorda mai multe licente pescarilor francezi, a declarat miercuri seara secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, citat de AFP și preluat de agerpres. "Peste aproximativ…

- Boris Johnson i-a propus vineri lui Emmanuel Macron "sa restabileasca o cooperare intre Franta si Regatul Unit" dupa asa-numita criza diplomatica a submarinelor, informeaza Palatul Elysee, dupa o discutie dintre cei doi lideri, relateaza AFP. In cursul acestei convorbiri telefonice care s-a…