Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat vineri cu privire la ''grave consecinte'' ale unei eventuale suspendari a Protocolului nord-irlandez anexat acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite AFP. ''Acest lucru ar insemna o respingere a eforturilor Uniunii Europene pentru…

- O ambarcatiune de pescuit britanica ce opera in apropierea portului francez Le Havre a fost preluata de catre autoritatile franceze, a anuntat joi, pe Twitter, ministrul francez pentru afaceri maritime Annick Girardin, potrivit Reuters. Ministerul pentru Afaceri Maritime francez lansase mai multe…

- Franta va lua masuri de "replica" sau chiar de "retorsiune" daca in termen de o saptamana Marea Britanie nu acorda mai multe licente pescarilor francezi, a declarat miercuri seara secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, citat de AFP și preluat de agerpres. "Peste aproximativ…

- 11 țari, in frunte cu Franța, cheama la un front european impotriva Londrei dupa deciziile ce limiteaza dreptul de a pescui in unele ape britanice. Țarile respective au semnat la inceputul acestei saptamani o declarație comuna in care este criticat raspunsul Regatului Unit la acest dosar al pescuitului,…

- Pescuitul, care a fost un dosar spinos in negocierile post-Brexit dintre UE și Londra, ramane un ghimpe in relațiile insularilor cu vechiul continent. Un dosar a alimentat tensiunile de cateva saptamani: acordul post-Brexit privind licențele de pescuit. Luni, 11 octombrie, 11 țari, inclusiv Franța,…

- Guvernul francez a denunțat „decizii total inacceptabile și inadmisibile” dupa refuzul autoritaților britanice și ale insulei Jersey (dependența britanica) de a acorda toate licențele de pescuit solicitate de pescarii francezi. Tensiunea din jurul pescuitului, subiect sensibil de-o parte și de alta…

- Soarta Irlandei de Nord care face parte din Marea Britanie a fost cea mai controversata problema in negocierile cu privire la iesirea din Uniunea Europeana, finalizata pe 31 decembrie, si a continuat sa provoace frictiuni. Pentru a evita impunerea unei granite dure pe insula Irlanda, Marea Britanie…

- Uniunea Europeana nu pregateste pentru moment masuri juridice suplimentare impotriva Londrei, in pofida intentiei britanicilor de a extinde perioada de gratie legata de aranjamentele comerciale post-Brexit privind Irlanda de Nord, a anuntat Comisia Europeana luni seara, informeaza Reuters. ''In…