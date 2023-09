Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au luat o decizie șocanta astazi, inchizand celebrul restaurant al lui Pescobar din Herastrau, Taverna Racilor . Controalele amanunțite efectuate in acest local au dezvaluit nereguli grave in gestionarea marfii, care au pus in…

- Un restaurant din Constanta a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru mai multe nereguli. Printre acestea se numara alimente expirate, depozitarea produselor la temperaturi nepotrivite si lipsa unor autorizatii de functionare. De asemenea, unitatea a fost amendata…