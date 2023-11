Stiri pe aceeasi tema

- Pescobar are probleme cu legea. Afaceristul a ramas fara permis de conducere, dupa ce a fost prins conducand cu o viteza de 245 de km/h, in București. Iata cat timp va ramane omul de afaceri pieton!

- Andrei Rațiu (25 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano, a oferit o prima reacție dupa ce a jucat impecabil impotriva lui Real Madrid, scor 0-0, chiar la debutul in La Liga. Rațiu a afost imperial in duelul cu cel mai exploziv jucatator al Realului, Vinicius Junior. L-a anihilat atat in sprinturi,…

- Lora a avut o reacție acida dupa ce a fost criticata de un antrenor de fotbal. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Catalin Teodor și-a cerut scuze de la cantareața. Iata ce a transmis artista, dar și ce i-a spus barbatul!

- Alex Ashraf nu are cuvinte de lauda la adresa Oanei Zavoranu, dupa ce vedeta „a dat din casa” in legatura cu relația lor. Barbatul spune ca fosta lui soție a preferat sa transforme divorțul intr-un scandal in toata regula și ca, de fapt, cei doi urmau sa divorțeze fara ca prea multa lume sa știe.

- 650 de cai putere are spectaculosul Lamborghini Urus achizitionat de Pescobar cu aproximativ zece luni in urma. Bolidul, cumparat la vremea aceea cu 300.000 de euro, asteapta acum sa-si gaseasca un nou proprietar. Motivul pentru care Pescobar isi vinde bolidul de lux nu este foarte clar. Afaceristul…

- Bianca Dragușanu pare deranjata de declarațiile pe care Gabi Badalau le-a facut dupa separare. Blondina a fost cea care, in urma cu o zi, a confirmat ca ea și afaceristul nu mai formeaza un cuplu, dupa trei ani in care au fost impreuna.

- Tragedia care a avut loc sambata, in Crevedia, acolo unde exploziile de la o stație GPL care funcționa ilegal a ucis doi oameni și a ranit grav alți 58, a șocat intreaga țara. Alex Bodi a avut o reacție dura in urma deflagrațiilor din județul Dambovița. Afaceristul a facut declarații in cadrul emisiunii…

- Mircea Badea, realizatorul emisiunii "In gura presei" la Antena 3 CNN și Mircea Diaconu au comentat intr-o nota acida deciziile anunțate de Ministerul roman de Interne miercuri seara, dupa tragedia provocata la sfarșitul saptamanii trecute de șoferul drog