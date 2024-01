Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj a aplicat cea mai dura masura posibila la restaurantul Taverna Racilor din Cluj-Napoca. Localul lui Pescobar a fost inchis și sigilat de catre pompierii clujeni, dupa ce s-a constatat ca nu sunt respectate masurile de prevenire a incendiilor. Sigilarea localului…

- Problemele par ca se țin lanț de Pescobar. Dupa ce, in urma cu cateva luni, s-a trezit cu restaurantele inchise, astazi, locația din Snagov a ars, dupa ce a izbucnit un incendiu. Afaceristul nu avea autorizație de securitate la incendiu pentru restaurantul cuprins de flacari, iar in luna mai a fost…

- Restaurantul din Snagov la care a izbucnit, sambata, un incendiu puternic, fusese controlat și amendat in luna mai, pentru deficiențe pe linia securitații la incendiu.Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dealul Spirii București-Ilfov spun ca au verificat obiectivul in luna mai…

- Un incendiu puternic s-a produs sambata, 16 decembrie, la restaurantul Taverna Racilor din Snagov, Focul se manifesta la acoperiș și mansarda, pe o suprafața de aproximativ 500 de metri patrați. Nu sunt raportate victime, transmite ISU București Ilfov, preluat de Agerpres. In locație se aflau 13 persoane…

- Un clujean a avut parte de un șoc cand a ales sa manance la restaurantul Taverna Racilor, deschis recent in oraș. In toamna acestui an, celebrul Paul Nicolau, cunoscut sub numele de „Pescobar”, a anunțat ca a deschis un restaurant și la Cluj-Napoca, insa problemele continua sa se țina lanț de capul…

- In urma cu cateva zile, ANPC a transmis un comunicat prin care anunța ca inspectorii au inchis și amendat unul dintre cele mai indragite localuri din Cluj-Napoca. Citește și: Unul dintre cele mai indragite localuri din Cluj a fost AMENDAT și INCHIS de ANPC! Care sunt neregulile? (FOTO) Majoritatea problemelor…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Cluj au descins in 31 octombrie la restaurantul japonez Sumeshi, din Maraști. Verificarile s-au efectuat urmare a informațiilor din mediul online, urmarindu-se modul in care sunt respectate prevederile legale in domeniu. Ținand cont de neregulile constatate,…

- Restaurantul McDonald’s de la Gara de Nord din București a fost inchis temporar joi, 19 octombrie, de inspectorii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), dupa un control care a scos la iveala mai multe nereguli, anunța instituția, intr-un comunicat.Inspectorii au mers in…