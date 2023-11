Pescobar a rămas fără permis de conducere Patronul restaurantului Taverna Racilor, Paul Nicolau, supranumit Pescobar, a fost surprins in timp ce gonea pe strazile din București cu 245 de km/h. Nu a durat mult, iar omul de afaceri a ramas fara permis. Incepand cu data de 15 noiembrie, Pescobar nu va mai avea voie sa conduca. Timp de trei luni, omul de afaceri va fi pieton. Anunțul a fost facut de acesta pe Tik Tok. „Gata cu zona de confort, cu mașina și condusul. Dam drumul la instalație: mersul pe jos. Am cam uitat de el. Cand stai cu fundul in mașina, cobori in parcare, pac… nu-ți mai trebuie mers pe jos. Sa vezi ce patrațele face Pescobar.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

