Pescărușii atacă pisoii și cățeii Pescarușii, pasarile frumoase de la malul marii – cel puțin așa erau cunoscuți pana acum, devin tot mai agresivi. Și, in plus, pot fi vazuți și in alte locuri decat la apa marii. Adica, și prin marile orașe, unde inainte nici vorba nu era sa fie picior de pescaruș. Explicația acestei migrații ar fi hrana pe care, mai direct, mai indirect, oamenii le-au pus-o la dispoziție, ușurandu-le viața. Așa ca, nu e de mirare ca aceste pasari iși fac acum cuib și pe la acoperișurile caselor. Daca inainte știam despre pescaruși ca mananca pești, ataca porumbei sau fura halci de carne din farfuria turiștilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

