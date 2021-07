Stiri pe aceeasi tema

- Imagini terifiante au fost astazi surprinse pe Dunare! O barca in care se aflau cațiva adolescenți a fost spintecata de o șalupa care trecea cu viteza. Imaginile au fost surprinse de cațiva martori care se plimbau și ei pe Dunare, in zona Orșova, martori care au ramas terifiați de cele vazute. Iata…

- Explozia de la rafinaria Petromidia Navodari a facut șase victime și a lasat o familie tanara fara soț și tata. Un barbat de 32 de ani a murit in explozie. Cine e soția barbatului mort la Petromidia Iulian Atanasiu avea 32 de ani și a murit in urma incendiului de la rafinaria Petromidia. Soția lui […]…

- Joi, 1 iulie, un barbat de 65 de ani a cazut de la etajul unui bloc din cartierul Manaștur, din Cluj-Napoca. Tragedia ar fi avut loc pe strada Parang, la numarul 15.„Din primele informații, in jurul orei 13.45, poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție a fost sesizata prin apelul unic de urgența…

- Tragedia s-a petrecut in urma impactului dintre o autoutilitara și un autoturism. Doua persoane au murit și una a fost transportata de urgența la spital.“Salvatorii de la Garda de intervenție Slobozia au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare și…

- O cearta a generat o stuație tragica in dimineața acestei zile pe malul unui iaz din localitatea Radeni, raionul Calarași. Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, dupa ce s-ar fi impușcat accidental cu o arma deținuta ilegal. Tragedia a avut loc in jurul orei 05:00, Ofițera de presa a IP Calarași,…

- Un barbat de 65 de ani a murit in timp ce se afla la ghidonul unei motociclete, dupa ce ar fi suferit un stop cardiac. Tragedia s-a produs ieri, in jurul 16:00, pe un drum din satul Ruseștii Noi din raionul Ialoveni.

- Un roman de 57 de ani a murit la Foggia, in Italia, in urma unui grav accident de circulatia. Tragedia s-a petrecut sambata seara, intr-un moment in care romanul lucra pe marginea drumului care face legatura intre Lucera si Pietra Montecorvino.