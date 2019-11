Pescari amendați de jandarmi în Ciocmani și Vârșolț Jandarmii au aplicat, la sfarsitul saptamanii trecute, 14 sanctiuni contraventionale pentru incalcari ale O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, in cuantum total de 2.400 de lei. Sambata, 16 noiembrie, jandarmii impreuna cu reprezentanti ai A.J.V.P.S. Salaj, au desfasurat o actiune in comun pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale la regimul piscicol, in zona lacului de acumulare Varsolt. Unsprezece persoane au fost sanctionate pentru incalcarea conditiilor prevazute in permis. Acestea au fost depistate in timp ce pescuiau cu un numar variind intre cinci si sapte undite… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

- Jandarmii au intervenit in cursul serii de joi, 14 noiembrie, pentru aplanarea unei stari conflictuale pe raza municipiului Zalau, in urma careia mai multe persoane au fost victimele unei agresiuni fizice. Trei barbati au patruns in curtea unui case unde au agresat pe proprietarul imobilului, o femeie…

- "Este un exemplar foarte mare. Are in jur de 40 de kilograme si un metru si jumatate lungime. Noi am venit la Varsolt pentru a organiza o competitie de pescuit pentru pensionari si am gasit pe mal acest peste", a precizat pentru AGERPRES Ispas Veronica, responsabil cu pescuitul in cadrul Asociatiei…

