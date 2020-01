Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a anuntat ca a fost chemat joi la DIICOT in legatura cu dosarul evenimentelor din 10 august, el precizand ca are calitatea de martor si ca va aduce noi lamuriri.

- APROAPE DE O TRAGEDIE… Momente cumplite, la sfarșitul acestei saptamani, pentru o copila de 13 ani din municipiul Vaslui. Demoralizata de faptul ca urma sa primeasca o nota mica la un test, aceasta a recurs la un gest extrem. Dupa ce a lasat un bilet prin care iși luase adio de la familie, s-a dus [...]

- A izbucnit un monstru intre Hannelore și Silvana Riciu, cunoscuta interpreta de muzica populara. Fosta concurenta din celebrul reality-show de la Antena 1 a facut declarații exclusive pentru spynews.ro despre unul dintre cele mai grele momente din cariera sa. Pe de alta parte, cantareața de muzica populara…

- Ludovic Orban a facut declarații despre pensii, dupa ce Klaus Iohannis a caștigat alegerile prezidențiale. Premierul Romaniei a susținut ca urmeaza sa aiba o discuție cu toți miniștrii, pentru a putea pune la punct toate detaliile rectificarii bugetare. Ludovic Orban, dclarații despre pensii. Veste…

- Un barbat din Vaslui și-a ucis soția accidental, in mijlocul unei dispute domestice. Individul a lovit-o pe femeie și a impins-o iar aceasta s-a dezechilibrat și s-a lovit cu capul de masa. Barbatul din comuna Comarna a fost arestat sub acuzația de lovituri cauzatoare de moarte, au precizat polițiștii,…

- Un barbat din Nisporeni a fost retinut pentru 72 de ore, fiind banuit de violenta in familie. Individul, in varsta de 27 de ani si-ar fi maltratat concubina si ar fi stropit-o cu o substanta inflamabila pe fata, dupa care i-a dat foc.

- Un barbat din Romania, condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, cere detentie pe viata. Individul din judetul Botosani a ajuns dupa gratii in 2017, fiind acuzat ca si-a ucis fiica de cinci ani.

- Individul se afla in arest preventiv din toamna anului trecut, atunci cand si-a incendiat concubina. Potrivit procurorilor, pe 7 octombrie 2018, Rata si iubita sa se aflau intr-un imobil aflat in constructie in care locuiau de ceva vreme. Pe fondul consumului de alcool si al unui conflict spontan, individul…