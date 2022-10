Perversa lui Macron Perversa lui Macron – iata ca o expresie consacrata se poate aplica și in cazul președintelui Franței. Deoarece Emmanuel Macron a provocat tensiuni in randul tarilor occidentale, in ultimele zile. Mai precis, presedintele Frantei a declarat ca țara sa nu-și va folosi armamentul nuclear pentru a raspunde unui eventual atac nuclear in Ucraina. Declarația a fost exploziva și cu reacție, o adevarata „perversa”… De asemenea, Macron a admonestat SUA si Norvegia din cauza pretului piperat cu care isi vand gazele. Macron a declarat ca țarile care sancționeaza Rusia sunt unite ca „luptatori pentru libertate”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

