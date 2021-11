Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de copii au fost obligati de parinti sa fure in Spania in beneficiul unei grupari criminale din Romania. Tintele lor erau persoane in varsta de la care luau bani si obiecte de valoare.

- Doi soți nevaccinați, in varsta de 46 și 48 de ani, au murit de COVID la cateva saptamani distanța, lasand in urma cinci copii. Kevin și Misty Mitchem, din statul american Virginia, au fost incurajați de rude sa se vaccineze, insa aceștia s-au impotrivit.

- Fostul lider mondial traiește clipe de vis in aceste momente, iar cununia civila din urma cu puțina vreme a ținut capul de afiș in Romania, fiind de departe evenimentul anului. Intrebata despre cum se va schimba cariera sa dupa marele pas, Simona Halep a oferit utimele detalii despre planurile sale…

Romania celor PREA MULȚI: Doua fetițe iși vand jucariile pentru ca parinții sa achite facturile. Vulnerabilii din economia care „bubuie" Doua fetite, incalzite de…

- Luni, in spitalele din Romania erau internați cu coronavirus 290 de copii, in creștere fața de ziua anterioara, iar 18 dintre ei sunt spitalizați la terapie intensiva. Conform datelor oficiale furnizate luni de catre autoritați, in spitalele din Romania sunt internați cu COVID 11.032 de pacienți. Dintre…

OFICIAL| 182 de minori sunt internați in spitalele din Romania in urma infectarii cu COVID. Care este numarul pacienților din ATI Joi, 16 septembrie 2021, Grupul de Comunicare…

- Asociația OvidiuRo și Biblioteca Naționala pentru Copii „Ion Creanga” din Chișinau sarbatoresc impreuna Ziua Limbii Romane și Limba Noastra printr-un pod simbolic de carți pentru copii, alaturi de gradinițele din Romania și bibliotecile pentru copii din Republica Moldova. Pe 31 august 2021, in prima…

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "ar fi culmea" sa spuna ca este "în regula" faptul ca ministrul Finantelor Publice nu cunoaste care este cuantumul salariului minim pe economie în România. Orban aminteste ca a votat împotriva desemnarii lui Vîlceanu…