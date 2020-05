Stiri pe aceeasi tema

- Scopul noilor masuri este oferirea unui ajutor pentru rudele angajatilor din sistemul sanitar care au murit de COVID-19, informeaza un decret publicat joi, potrivit DPA, citata de agerpres. Reducerile pe trei luni vor fi in procent de 15% din salariile care pornesc de la 20.000 de soli (5.820 de dolari)…

- Pentru a ajuta rudele angajaților din sistemul sanitar care au murit de coronavirus, salariile presedintelui peruan, Martin Vizcarra, ale ministrilor sai si ale altor inalti responsabili vor fi reduse, informeaza Agerpres.Reducerilevor fi efectuate pe o perioada de trei luni și vor fi in procent de…

- O lege ce prevede reducerea salariilor presedintelui, ministrilor si parlamentarilor a fost adoptata luni in Chile, printr-o procedura legislativa accelerata ca urmare a epidemiei noului coronavirus, informeaza AFP preluat de agerpres. "Traim vremuri dificile si stiu ca multe familii chiliene trec…

- O lege ce prevede reducerea salariilor presedintelui, ministrilor si parlamentarilor a fost adoptata luni in Chile, printr-o procedura legislativa accelerata ca urmare a epidemiei noului coronavirus, informeaza AFP. "Traim vremuri dificile si stiu ca multe familii chiliene trec printr-o perioada complicata.…

- Numarul total al contaminarilor a ajuns la 347.398. Totusi, numarul contaminarilor si al deceselor ar fi mult mai mare, deoarece capacitate de testare in cea mai mare tara din America Latina este redusa, conform Reuters.

- Specialiștii in domeniul sanatații se tem ca se formeaza un nou epicentru al pandemiei de coronavirus. O explozie de noi de cazuri COVID-19 a fost depistata in tari din America Latina, numarul de decese din cauza acestui virus dublandu-se la fiecare doua saptamani in Brazilia, Mexic si Peru

- Peru a depasit miercuri pragurile de 100.000 de cazuri confirmate si 3.000 de decese de la izbucnirea epidemiei de COVID-19, care a facut ca aceasta tara sa ocupe locul al doilea in clasamentul celor mai afectate state din America Latina, dupa Brazilia, transmite agerpres.ro.Cu 4.

- ​Clubul Real Madrid a anuntat, miercuri, ca jucatorii si stafurile echipelor principale de fotbal si baschet ale gruparii madrilene au fost de acord ca salariile sa le fie reduse, ca parte a strategiei de micsorare a cheltuielilor din acest an, în contextul crizei cauzate de pandemia de coronavirus.Si…