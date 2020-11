Stiri pe aceeasi tema

- Manuel Merino si-a anuntat duminica demisia "irevocabila" de la Presedintia Peru si a lansat un apel la "pace si unitate", un pas ce deschide calea pentru solutionarea crizei politice grave si profunde cu care se confrunta tara de cand a preluat puterea acum o saptamana, informeaza EFE. …

- CHIȘINAU, 15 oct - Sputnik. Președintele Kirgizstanului, Sooronbai Jeenbekov, s-a adresat joi națiunii in legatura cu situația social-politica actuala din țara, anunțand ca și-a dat demisia, informeaza Sputnik Kargazstan. "Nu ma țin de putere. Nu vreau sa raman in istoria Kirgizstanului ca un…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Sfantu Gheorghe, ca Romania se afla intr-o continua criza politica din anul 2012, iar actualul Guvern "improvizeaza", asemenea tuturor celorlalte care s-au succedat in ultimii opt ani. "Criza politica e in Romania din 2012, de cand a fost inlaturat…

- Liderul USR Dan Barna afirma ca Parlamentul a pierdut o zi intreaga "pentru ca un PSD iresponsabil sa se convinga ca motiunea sa de cenzura e ridicola si nu poate fi votata". "Azi in Parlament am evitat o criza politica. Toate celelalte probleme ale tarii raman", spune Barna."Parlamentul Romaniei…

- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat faptul ca parlamentarii USR nu vor intra in sala la votul privind moțiunea de cenzura, acesta fiind de fapt ”un vot” pentru actualul Guvern. Barna a explicat ca USR nu dorește o criza politica și nu incurajeaza aventura celor de la PSD.Citește și: Gabriela…

- „Criza politica exista in Romania din 2012. Suntem intr-o criza politica permanenta. In martie am votat Guvernul Orban. Noi l-am fi votat si pe Citu, pentru ca am intrat in criza sanitara si aveam nevoie de guvern. Penelistii au stat acasa de frica bolii si noi am venit si am dat PNL si lui Iohannis…