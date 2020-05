Stiri pe aceeasi tema

- Masurile luate de Romania la inceputul pandemiei de coronavirus au fost analizate la celebra universitate britanica, Oxford. Cercetatorul este chiar un roman, Ștefan Dascalu, iar lucrarea este intitulata ”Succesele și eșecurile primului raspuns la pandemia de Covid-19 in...

- Pandemia de COVID-19 a lovit puternic și in Suedia, una dintre țarile in care nu s-a impus carantina, iar masurile de protecție au fost extrem de relaxate. Conform AFP, oficialii de la Stockholm au recunoscut ca au eșuat in aceasta batalie: ministrul sanatații și-a reproșat masurile pe care le-a impus,…

- Pandemia de coronavirus nu ii sperie pe cetațenii statului Peru. In districtul Castilla din vestul tarii, oamenii nu au respectat masurile de distantare sociala si au format cozi la bere.https://www.youtube.com/watch?v=Fh91z-1-aVE&feature=emb_titlePresedintele statului Peru, Martin Vizcarra, si-a exprimat,…

- Stransul mainilor exista de mii de ani și este salutul standard modern in politica și afacerile globale. Dar experții in sanatate publica ne indeamna sa reexaminam siguranța ritualului. Masurile de distantare sociala impuse pe plan de global de pandemia provocata de noul coronavirus au afectat insa…

- Copii fara internet care pierd cursurile scolii, batrani abandonati prin centre de ingrijire sau straini atacati sunt numai cateva dintre grupurile vulnerabile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, avertizeaza Agentia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) intr-un raport publicat miercuri,…

- Psihologii din cadrul Fundatiei World Vision Romania ofera consiliere gratuita pentru orice parinte sau copil afectat emotional de situatia generata de COVID-19. „Izolarea sociala, inchiderea scolilor, dar si pierderea locurilor de munca, scaderea venitului familiei sau scenariile negative cu privire…

- Izolarea pare sa fie singura masura aplicata in masa, care poate salva vieți din calea pandemiei de coronavirus, conform unui studiu al cercetatorilor britanici, scrie Agerpres.Izolarea si alte masuri luate pentru a frana propagarea epidemiei de COVID-19 au salvat viata a circa 59.000 de persoane in…

- Pandemia de coronavirus a provocat deja mai mult de 15.000 de victime la nivel global si, conform TheGuardian.com, in America Latina urmeaza sa isi atinga apogeul in urmatoarele saptamani, mai multe guverne din zoni alegand sa adopte deja masuri drastice, ca inchiderea granitelor. Presedintele…