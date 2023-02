O alunecare de teren provocata de ploile puternice din Peru a ucis cel puțin opt persoane in regiunea Arequipa, in sudul țarii, au anunțat luni serviciile naționale de urgența. Oficialii peruani au precizat ca alte cinci persoane sunt date disparute dupa alunecarea de teren, care s-a produs in apropierea orașului Secocha, situat in provincia Camana, scrie Rador.

