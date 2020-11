Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Coreei de Sud, Lee Myung-bak, a primit o condamnare definitiva de 17 ani de inchisoare, pentru corupție. Alți patru foști lideri de stat sud coreeni au ajuns dupa gratii de-a lungul timpului, transmite digi24.ro.

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care si-a ucis fosta iubita prin incendiere, isi va afla peste doua zile sentinta definitiva de la instanta Curtii de Apel Ploiesti. In prima instanta, acesta a primit 24 de ani de inchisoare cu executare, insa a atacat decizia pe fond fiind nemultumit de condamnarea pe…

- Mai mulți polițiști de la Biroul de Investigatii Criminale a IPJ Satu Mare nu si-au primit norma de hrana timp de 2 ani de zile. Aceștia au dat in judecata IPJ Satu Mare. Instanța le-a dat caștig de cauza. „In fapt, mai mulți polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale nu au primit norma…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins, joi, ca inadmisibila acțiunea intentata statului roman de catre Mircea Basescu. Fratele fostului președinte a reclamat ca nu a avut parte de un proces corect pentru ca i-au fost respinse anumite probe de catre instanțele din Romania. De asemenea,…

- Instanța din Bourges l-a condamnat pe barbat pentru ca a refuzat sa dea mana cu Catherine Ferrier, pe atunci prefectul din Cher, sub pretextul ca este femeie. Faptele pentru care a fost urmarit penal au avut loc pe 7 ianuarie, in incinta prefecturii, relateaza Le Berry Republicain. In timp…

- Ion Ghizdeanu, fostul presedinte al Comisiei de Prognoza, a contestat probele depuse impotriva sa in dosarul in care este acuzat ca a falsificat 1.080 de procese verbale necesare primariilor pentru a obtine finantare