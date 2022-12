Peru: Fostul preşedinte va rămâne în arest încă şapte zile Un judecator din Peru a ordonat ramanerea in arest a fostului presedinte peruan, Pedro Castillo, pentru inca sapte zile, dupa ce a fost arestat miercuri si pus sub acuzare, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

