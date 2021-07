Peru: Castillo îndeamnă persoanele de bună-credinţă să se alăture guvernului Presedintele ales al Peru, Pedro Castillo, a lasat sa se inteleaga marti, la o zi dupa proclamarea sa ca sef al statului, ca guvernul sau ar putea fi alcatuit din personalitati cu diverse tendinte politice si ale societatii civile, noteaza AFP. "Ne pregatim echipa de lucru si vad ca exista persoane suficient de interesate pentru a sprijini acest guvern, provenind din toate tendintele politice. Exista, de asemenea, persoane care nu sunt in politica, pe care le-am vazut marti si care sunt disponibile", a declarat presei fostul profesor si sindicalist. "Facem apel la toti specialistii, persoanele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

