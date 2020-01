Peru: Autoritățile au luat măsuri, după ce turiștii au folosit Machu Picchu pe post de WC Camere de supraveghere vor fi instalate în Machu Picchu dupa ce mai mulți turiști au folosit vechiul oraș incaș pe post de toaleta publica, au anunțat autoritațile peruane, informeaza site-ul Jakarta Post, citat de Mediafax.



&"Vom consolida securitatea la Machu Picchu prin instalarea unor camere de supraveghere performante&", a declarat, Jose Bastante, directorul sitului arhelogic. El a adaugat ca cele 18 camere de filmat vor fi plasate în trei puncte strategice ale vechiului oraș incaș, cât și pe caile de acces spre citadela. Vor fi folosite și drone tot din motive de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

