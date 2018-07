Politia peruana a arestat 11 persoane in raiduri legate de un urias scandal de coruptie implicand sistemul judiciar al tarii si care a provocat furie la scara larga, a anuntat Ministerul de Interne duminica, citat luni de dpa.



Printre cei arestati in aceste raiduri la care au participat 400 de politisti se numara avocati, oameni de afaceri si birocrati de rang inalt, potrivit ministerului.



Presupusul sef al retelei este un fost inalt judecator, Walter Rios, arestat acum cateva saptamani si acuzat ca dadea pedepse mai mici infractorilor in schimbul banilor si altor favoruri.

