Presedintele din Peru Dina Boluarte a decretat miercuri stare de urgenta la frontiere si a ordonat desfasurarea armatei pentru a consolida punctele de control si a bloca migranții care vin dinspre Chile, noteaza AFP. Sute de migranti care au locuit in Chile, in principal din Haiti si Venezuela, potrivit Natiunilor Unite, incearca sa paraseasca tara si sunt blocati de saptamani la frontiera dintre orasul peruan Tacna (sud) si Arica, in nordul Chile. In contextul in care Chile inaspreste controalele migratorii, multi afirma ca doresc sa se intoarca acasa sau sa se mearga mai spre nord, in Statele…