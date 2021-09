Peru. 24 de ore pentru a incinera corpul liderului Sendero Luminoso, Abimael Guzman

Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul fostului lider al gherilei maoiste Cararea Luminoasa, Abimael Guzman, decedat in inchisoare la 11 septembrie, trebuie incinerat in termen de 24 de ore, a anuntat joi Parchetul peruan, noteaza AFP preluat de agerpres. "Parchetul penal (...) din Callao a dispus joi dupa-amiaza incinerarea…

- Politistii Capitalei au depistat, luni, principalul suspect in cazul infractiunii de omor asupra unei femei, comisa pe data de 12 august. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, acesta se ascundea intr-un service auto. "La data de 12 august, in jurul orei 14,00, prin apel 112, Directia Generala de Politie…

- O fata, de 19 ani, din Baia de Fier, Gorj, a fost ucisa noaptea trecuta de catre fostul iubit. Este vorba de un barbat, de 20 de ani, care ar fi injunghiat-o pe tanara pe motiv ca aceasta nu ar mai fi dorit sa continue relația cu el. Fata ar fi fost lovita cu un cuțit langa mașina agresorului, dupa…

- Medicul Gheorghe Neata este acuzat de numeroase fapte de corupție, in principal luare de mita de la pacienții pe care ii opera. El fost ridicat chiar din cabinetul sau dupa ce politistii si procurorii au facut perchezitii in spitalul Județean din Targu Jiu.Pe numele chirurgului s-au facut patru denunțuri…

- Președintele Senatului Facultații de Agronomie din București a fost gasit mort, marți dimineața, in biroul sau. „In aceasta dimineața, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca in incinta sediului unei unitați de invațamant superior, situata in sectorul 1, a fost gasit decedat un barbat. La fața locului…

