- ”In cursul diminetii, trenul IR 1824, care circula in relatia Deva – Bucuresti Nord, a avut o stationare temporara, de cca. 100 de minute, deoarece a fost necesara interventia cu o drezina pantograf pe intervalul Merisor – Banita, pentru inlaturarea unui copac cazut in gabarit si remedierea deranjamentului…

- Trenul IR 1596 Craiova - Bucuresti Nord a inregistrat duminica o intarziere de aproximativ 130 de minute, din cauza unei probleme tehnice aparute la locomotiva, in urma temperaturilor extrem de ridicate, a anuntat CFR Calatori.

- CFR Calatori anunta o defectiune, din cauza temperaturilor extrem de ridicate, la locomotiva trenului IR 1596 Craiova – Bucuresti Nord. S-a asigurat locomotiva de ajutor si trenul a plecat spre destinatia finala cu o intarziere de aproximativ 130 de minute. In statia Rosiori, pasagerii au primit apa.

- 11 vagoane au deraiat intre stațiile Sarca - Podul Iloaiei Arhiva Foto: Laura Stoican Circulația feroviara este întrerupta pe relația Pașcani-Iași din cauza deraieri între stațiile Sârca-Podul Iloaiei a 11 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa, informeaza Compania…

- Cinci trenuri de calatori sunt afectate de intreruperea traficului feroviar intre statiile de cale ferata Sarca si Podu Iloaiei (Iasi - Pascani), dupa ce 11 vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat miercuri dupa - amiaza, informeaza CFR Calatori.

- FOTO| 11 vagoane din compunerea unui tren de marfa au deraiat. Care a fost cauza FOTO| 11 vagoane din compunerea unui tren de marfa au deraiat. Care a fost cauza Circulația feroviara pe relația Pașcani – Iași este intrerupta, dupa ce intre stațiile Sarca – Podu Iloaiei au deraiat 11 vagoane din compunerea…

- Traficul din Timișoara a fost ingreunat, duminica dupa-amiaza, dupa ce un tramvai Armonia a deraiat și a ajuns pe trotuar, scrie publicația Opinia Timișoarei. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.Urma sa ajunga in stașia de la Gara de Nord din Timișoara, cand a sarit de pe șine si s-a oprit intr-un…

- Trei trenuri asteptate in Gara de Nord au, miercuri, intarzieri de peste 180 de minute. ”Cele 3 trenuri au inregistrat intarzieri din cauza unor fluctuatii de tensiune inregistrate in linia de contact, in prima parte a acestei dimineti, pe distanta Vadu Lat – Gradinari – Chiajna Bucurestii Noi”, anunta…