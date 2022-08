Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele economice pentru Germania sunt sumbre din cauza cresterii pretului energiei si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare, a avertizat vineri Ministerul de Finante, un mesaj intarit de avansul record al preturilor de productie, transmite Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent…

- O ciocnire intre partea rusa și Statele Unite și NATO nu este in interesul Moscovei, Rusia, ca putere nucleara, va continua sa acționeze cit mai responsabil posibil. O susține Ivan Nechaev, director adjunct al Departamentului Informații și Presa al Ministerului rus de Externe, vorbind despre perspectivele…

- Ultimele centrale nucleare ”nu sunt pertinente decat pentru productia de electricitate si doar pentru o mica parte a acesteia”, insa ”poate avea. cu toate acestea, sens” sa nu fie scoase din retea asa cum s-a prevazut, a anuntat cancelarul german. Germania a decis sa iasa din energia nucleara pana la…

- Gigantul energetic Gazprom a anunțat luni ca oprește o alta turbina din conducta Nord Stream 1 care transport gaze naturale catre Germania și ca fluxurile de gaze vor scadea la echivalentul a doar o cincime din capacitatea normala, relateaza Reuters . Anunțul vine intr-un moment de mare tensiune, cand…

- Marti, 28 iunie, la incheierea summitului G7 din Germania, presedintele Franței, Emmanuel Macron s-a pronuntat impotriva desemnarii Rusiei ca ”stat finantator al terorismului”, asa cum ceruse omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite AFP cu referire la Agerpres.ro . „Nu avem nevoie de nicio…

- Vizita ministrului rus de Externe Serghei Lavrov in Serbia a fost anulata dupa ce tarile din jurul Serbiei si-au inchis spatiul aerian pentru avionul sau, a declarat duminica o sursa de rang inalt din cadrul Ministerului de Externe pentru agentia de presa Interfax. Sursa a confirmat un raport al presei…

- Rusia a acuzat vineri Germania ca dezechilibreaza securitatea europeana prin "remilitarizare", in contextul in care Berlinul incearca sa iși suplimenteze cheltuielile militare ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina, relateaza Reuters.Intr-o serie de comentarii publicate saptamana aceasta in ziarele…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder, apropiat al lui Vladimir Putin, a anuntat marti ca nu va face parte din consiliul de administratie al gigantului rus Gazprom, informeaza AFP. „Am renuntat cu mult timp in urma la o numire in consiliul de administratie al Gazprom. Am informat si compania”, a spus…