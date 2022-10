Stiri pe aceeasi tema

- Stabilitatea preturilor si reducerea inflatiei trebuie sa fie obiectivul pe termen scurt si mediu, la nivelul Uniunii Europene, atrage atentia presedinta Bancii Centrale Europene. Aceasta a declarat ca nivelul cumplit de ridicat al inflatiei din aceasta perioada trebuie readus la 2%.

- Premierul a anunțat procentul cu care s-ar putea majora pensiile, de la 1 ianuarie 2023. Procentul este de aproximativ 11%, a precizat premierul, fiind inferior valorii inflației inregistrate in ultima perioada. „Am discutat și in PNL procentul cu care putem crește pensiile trebuie sa fie acela prin…

- Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), a afirmat, luni, ca statele din cadrul Uniunii Europene trebuie sa adopte masuri de asistenta sociala doar in mod "temporar" si "punctual", pentru a evita sa alimenteze inflatia.

- Majoritatea analiștilor au cazut de acord: inflația din zona euro va atinge un alt record, aproape de 10%, menținand presiuni asupra Bancii Centrale Europene, in timp ce analizeaza cat de agresiv sa continue cu majorarea ratelor dobanzilor. De fapt, nu prea mai e nimic de analizat – inflația iși face…

- Economiștii se așteapta la o deteriorare constanta a economiei Uniunii Europene anul urmator, pe masura ce riscurile de recesiune se profileaza. Prima estimare a Eurostat privind produsul intern brut din trimestrul al doilea arata o creștere de doar 0,1% fața de 0,6% in cele trei luni anterioare și…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Guvernul a luat masuri pentru asigurarea rezervei de gaze naturale pentru iarna 2022-2023. Premierul Romaniei a afirmat ca, in conditiile deciziei UE privind reducerea consumului de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile…

- Consumatorii romani, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale si industria critica nu vor fi afectate de masurile luate la nivelul Uniunii Europene, informeaza Guvernul, potrivit Agerpres , anunțand ca țara noastra are rezerve suficiente pentru iarna. „Romania va avea asigurat necesarul…

- Marți, Vladimir Putin a dat asigurari ca gigantul rus Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP. „Gazprom si-a indeplinit, continua sa-si indeplineasca si isi va indeplini pe deplin…