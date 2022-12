Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor la utilitati dar si la alimente ii fac pe multi dintre ei sa aleaga cu mai multa grija atat produsele care nu trebuie sa lipseasca de pe masa traditionala de Craciun In privinta darurile pentru cei dragi, acestea devin an de an simbolice. Doar cei cu venituri medii si mari au tendinta…

- UE va propune o taxa pentru vaping la nivelul blocului european, in ideea de a reorganiza impozitarea industriei tutunului. Masura ar dubla accizele in statele membre care au taxe reduse pe țigari, potrivit unui proiect de document al Comisiei Europene, scrie Financial Times, citat de economedia.ro.…

- Plenul Parlamentului a luat act, miercuri, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care ii informeaza pe senatori si deputati cu privire la cresterea participarii Romaniei la o operatie EUFOR Althea, in teatrul de operatii Bosnia si Hertegovina, conform Agerpres.roPotrivit scrisorii sefului…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) incepe o serie de prezentari ale „Serviciilor oferite contribuabililor”, in colaborare cu universitațile de prestigiu din Romania.Primul eveniment este gazduit de Universitatea „Dunarea de Jos” Galați și va consta intr-o prezentare explicativa și, totodata,…

- Ministrul adjunct al Afacerilor Interne, comandantul trupelor interne din Belarus Nikolai Karpenkov a avertizat cu privire la posibilele incercari ale forțelor distructive de a relua protestele in republica, inclusiv prin revolte in centrele de corecție, transmite canalul Telegram. Karpenkov a subliniat…

- Material de opinie de Mihnea Jurca, Project Manager Audit & Assurance, și Florina Ion, Senior Manager Audit & Assurance, Deloitte Romania Regulamentul 852/2020, numit și taxonomia europeana, definește o lista a activitaților prietenoase cu mediul inconjurator care indeplinesc anumite obiective de mediu…

- Articolul Sectorul 3 al Municipiului București anunța finalizarea activitaților proiectului „Lucrari capitale pentru creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare – Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Corp B” apare prima data in Curierul National .