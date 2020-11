Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 20 octombrie 2020, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a lansat in consultare publica: * Hotarare a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Milosesti, judetul Ialomita https://bit.ly/34f09I7 * Hotarare a Guvernului privind aprobarea stemei municipiului Miercurea Ciuc,…

- Nicolae Anghel este primarul ales al comunei Castelu Are un teren agricol si o Dacia Logan Nu are datorii sau conturi la banciNicolae Anghel este primarul ales al comunei Castelu, judetul Constanta, in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. La data de 10 august 2020 au fost depuse declaratiile…

- Cele mai bune proiecte de arhitectura realizate in ultimii doi ani de arhitecți din județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și Valcea vor fi expuse pe aleea din fața Primariei Brașov. Arhitectura.6 este un eveniment bienal de arhitectura, care prezinta cele mai bune proiecte de arhitectura…

- In luna februarie ați anunțat ca doriți sa ramaneți primarul orașului Sfantu Gheorghe. Ați spus la acea vreme ca orașul trebuie sa treaca la urmatorul nivel de dezvoltare. Ce inseamna asta, de fapt? Sfantu Gheorghe este orașul și com unitatea care se dezvolta cel mai dinamic in Secuime, fapt de care…

- Primarul orașului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in acest moment, municipiul nu are niciun credit in derulare, și ca, practic, gradul de indatorare este zero. Potrivit acestuia, unul dintre creditele contractate in mandatele sale de primar a vizat…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, organizeaza in perioada 18-20 septembrie 2020, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, ediția de toamna a Targului Frumos. Ceramic. Folositor. Pe parcursul a trei zile, nu mai puțin de 26 meșteri…

- Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean Sibiu, organizeaza in perioada 18-20 septembrie 2020, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, editia de toamna a "Targului Frumos. Ceramic. Folositor". Pe parcursul a trei zile, 26 mesteri olari din Sibiu,…

- Surpriza neplacuta pentru locuitorii comunei timișene Bara. Localitatea a fost inclusa in lista localitaților cu rata mare de infectare, astfel ca școala ar trebui sa inceapa acolo exclusiv online. Problema mare este ca elevii nu au posibilitatea sa invețe in acest fel, intrucat nu dispun nici macar…