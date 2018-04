Perspectiva Saxo pentru T2: Cel mai mare experiment monetar

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din antrenorii noștri de prima divizie au o problema de atitudine. Traiesc intens meciurile, unii chiar prea intens, cazul lui Petrescu și Stoican, și ajung in situația de a fi eliminați. Sa convenim: niciun antrenor din Liga 1 nu e un sfant pe banca. Exclus! Fiecare are nervii lui. Unii, i-am…

- O functionara de la Fiscul din Buzau a fost prinsa in flagrant in timp ce lua mita de la un politist local pentru a-i solutiona favorabil cererea de restituire a taxei de prima inmatriculare auto , in valoare de 8000 de lei. Functionara de la ghiseu a fost prinsa exact cand lua 400 de lei, ea fiind…

- In urma unei alt atac tragic in Statele Unite, controlul armelor este din nou un subiect controversat. Cu toate acestea, guvernul american refuza sa ia in considerare reglemtari mai stricte privind armele de foc, iar in schimb, presedintele alege sa se concentreze asupra sanatatii mintale. Totusi, aceasta…

- RPG-ul Biomutant a primit un nou trailer cu secvențe de gameplay din partea THQ Nordic, in care vedem cum funcționeaza mecanica de joc in acest open-world in care protagonistul e un fel de… raton: Biomutant se afla in dezvoltare la Experiment 101 pentru PlayStation 4, PC și Xbox…

- Un reportaj realizat de BBC1 in fermele din Marea Britanie arata de ce patronii britanici prefera muncitorii veniți din Europa de Est: sunt mai harnici, mai eficienți și au pretenții mai mici ca britanicii.

- Dintr-o perspectiva macroeconomica, bulele imobiliare au tendinta de a fi cele mai periculoase pentru ca afecteaza o mare parte a populatiei. Cele mai riscante piete imobiliare din prezent sunt in Australia, Londra, Hong Kong, Suedia si Norvegia, arata intr-o analiza Christopher Dembik analistul macro…

- Pentru prima data intr-un experiment, oamenii de stiinta au demonstrat fenomenul de deplasare a luminii in spatiu curbat. In loc sa se deplaseze pe traiectoria geodezica (cel mai scurt drum pe o suprafata curbata), se distanteaza de aceasta...